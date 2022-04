Was macht gute Gemüsebrühe aus?

Was gehört in guten Krautsalat?

Viele kennen ihn in der angelsächsischen Variante als "Coleslaw", angemacht mit Mayonnaise. Beim Grillen ist Krautsalat mit Vinaigrette ein Beilagenfavorit, gern auch mal in der bayrischen Variante mit Speck. "Alles in Butter" verrät, was guten Krautsalat ausmacht.