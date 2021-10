1001 Duft - Gewürzmischungen

Wie viele verschiedene Gewürze müssen eigentlich in einer interessanten Gewürzmischung drin sein? Manchmal nur eines. Das behauptet zumindest Genuss-Experte Helmut Gote. Für Moderatorin Carolin Courts hat er " Bass" mitgebracht, eine (Ge-)Würzmischung, die ausschließlich aus Pfeffer besteht – wenn auch aus vier Spielarten. Kampot-Pfeffer, da sind sich die zwei im Studio einig, ist der Beste und je nach Gericht tatsächlich Gewürz genug. Es geht aber auch mehr: "Snare" und "Hi-Hat" kombinieren jeweils den Pfeffer mit anderen Aromen. Auch Curry-Fans kommen in dieser Sendung auf ihre Kosten. Helmut Gote empfiehlt mittelscharfe Varianten: Die halten die meisten Menschen aus, und wer es gern pikanter mag, kann immer noch mit Chili nachwürzen. Ob Ingwer, Zwiebel- und Knoblauchpulver in ein Curry gehören, ist natürlich Geschmackssache. Über eine Sorte, in der mediterrane Kräuter stecken, ist Frau Courts dann aber doch erstaunt. Am Ende der Sendung ist noch Zeit für "Dukka" - eine Nuss-Kräuter-Mischung aus dem arabischen Raum. Einhelliges Urteil: "Aufregend!"

Redaktion: Heiko Hillebrand