Kakao – nicht nur ein Kinderspaß

Zunächst erfährt Moderatorin Carolin Courts, wie man Kakaopulver ordentlich in die Milch bekommt – mit einer Gabel, meint Genuss-Experte Gote. Mit dieser Haushaltstechnik für maximale Auflösung testen sich die beiden im Studio durch eine Reihe von Pulvertüten – mit unterschiedlichen Kakao- und Zuckeranteilen. Natürlich hat es sich Helmut Gote nicht nehmen lassen, Kakaopulver auch selber anzumischen – mit besten Zutaten. So richtig lecker wird es aber mit einer Trinkschokolade aus Schweizer Schokolade, für die Herr Gote eigens nach Düsseldorf gefahren ist. Schmeckt übrigens auch kalt noch besser als die meisten Kakaogetränke.

Kakao ist übrigens auch als Feststoff ein Küchenwunder: Marmorkuchen etwa wäre ohne ihn wohl nur schnöder Sandkuchen. Nicht zu matschig, nicht zu bröselig sollte so ein Marmorkuchen sein. Für Helmut Gote ist die Konsistenz das A und O. Seinen Weg zum Kuchenglück erklärt er natürlich ausführlich. Und dann ist da noch Kombucha, das andere Getränk mit "K"! Kennen Sie? Oder ist dieser Kelch an Ihnen vorbeigegangen? Für Carolin Courts ist es die eher unschöne Erinnerung an eine Flüssigkeit mit einem quallenartig anmutenden Pilz obendrauf. Die Aufklärung: Bakterien und Hefe vereinigen sich hier in einer Kultur, die einen Tee fermentiert – und das kann durchaus köstlich schmecken. So hat es Helmut Gote durch die Macher von "bouche" in Berlin-Marzahn erfahren. Die führen dieses sprudelnde, limoähnliche Getränk zu aufregenden Höhen. Und schaffen es, dass Carolin Courts am Ende sogar darüber nachdenkt, Kombucha selbst anzusetzen. Wie das gehen könnte, hören Sie bei Alles in Butter!

Redaktion: Heiko Hillebrand