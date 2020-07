Kulinarische Ferien - Das Salzburger Land

Auf eine "gepfefferte" Erkundung hat sich Helmut Gote begeben – und zwar mit einer Prise Salz. Das Essen der traditionellen Küche im Salzburger Land könnte geschmackvoller nicht sein. Wegen der sehr großzügigen Portionen – und weil es einfach schmeckt! – spaziert man öfter mal "knödelrund" aus dem Lokal. Die richtige Würze macht's, und Salzburg ist dafür ein guter Ausgangspunkt. Dort findet sich eine Tradition von Salinen, in denen Speise- oder Kochsalz gewonnen wird. Der Unterschied zum industriell hergestellten Salz ist im Gaumen direkt spürbar. Moderator Uwe Schulz und Helmut Gote stellen fest: Salz ist nicht gleich Salz.



Mitmischen muss das Salz auch bei Schmorfleisch. Helmut Gote schwärmt von einem Stück geschmorten Lammfleischs, dem "Tauernlamm". Im bergig-idyllischen Taxenbach liegt Europas größtes Almgebiet mit Rindern und Lämmern. Die Tiere suchen sich in der Natur Österreichs ihr Fressen selber aus – und das schmeckt man auch. Qualität des Fleisches und Tierwohl kommen hier überein. Da reicht beim Kochen auch eine Würze nur aus Salz und ein wenig Pfeffer. Das Ergebnis: Das Fleisch mundet dem Genuss-Experten so, als hätte es sich selbst von innen gewürzt! Auch Uwe Schulz probiert, und zwar die "Tauernlamm Dauerwurst". Das "Alles in Butter"-Team ist sich einig: Geruch und Geschmack sind weit entfernt von dem, was viele als typisch Schaf bezeichnen mögen.



Zum Abschluss führt die kulinarische Mission Helmut Gote ins Pinzgau. Auf das Jausenbrettel im Studio kommen käsige Spezialitäten: Bierkäse, Bergkäse und Almhüttenkäse. Wirklich schmackhaft, wie Moderator Uwe Schulz findet. Den krönenden Schlusspunkt setzen die "Pinzgauer Kasnocken" und die "Pinzgauer Muas". Im Landgasthof Schloss Kammer kann man sich mit Blick auf die Berge durch diese und weitere Spezialitäten kosten.

Redaktion: Heiko Hillebrand