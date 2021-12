Drinks und Cocktails zum Fest

Unser Genuss-Experte Helmut Gote ist wieder fit – vergangene Woche war er ja wegen Heiserkeit ausgefallen. Auf die rasche Genesung stößt er mit Moderator Uwe Schulz an. Natürlich auch auf die nahenden Feiertage und auf alles, was sich noch be-prosten lässt. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, gerade in einem Jahr wie diesem! Dass es auch phantastische Getränke ohne Alkohol gibt, berichten wir von "Alles in Butter" bekanntlich regelmäßig – diese Woche aber ist Zeit für kontrollierten Genuss mit Schuss.

Helmut Gote serviert zunächst einen Bellini-Schaumwein mit Pfirsichnektar. Danach verschiebt sich die Aromenskala kurz ins bittere, aber immer so, dass Uwe Schulz noch mitgehen kann. Und dann kommt eine Überraschung: ein "Portwein" von der Nahe in Rheinland-Pfalz. Die Anführungszeichen bedeuten: hergestellt nach der Portwein-Methode, aber eben nicht in Portugal. Die Zwei im Studio sind sich einig: Geschmacklich ist das sowieso eine eigenständige Entdeckung. Zum krönenden Abschluss präsentieren wir dann noch den "Prince of Wales", einen Cocktail der Extraklasse. Cheers!

Redaktion: Heiko Hillebrand​