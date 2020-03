Die Sendung mit dem Ei

Zutaten für 8 Stück:

8 Eier

150 Gramm Salz

2 Esslöffel Kümmel

1 Esslöffel Zucker

1,5 Liter Wasser

Zubereitung:

Kochen Sie die Eier in knapp 10 Minuten hart, schrecken sie sie mit kaltem Wasser ab und lassen sie sie abkühlen. Für die Sole kochen Sie 1,5 Liter Wasser mit dem Salz, Zucker und dem Kümmel auf und rühren so lange, bis sich Salz und Zucker aufgelöst haben. Lassen Sie die Sole abkühlen. Anschließend klopfen Sie die Eier so vorsichtig auf den Tisch, dass die Schale 3 oder 4 lange Sprünge bekommt, aber nicht abplatzt. Legen Sie die Eier dann in ein großes Einmachglas. Gießen Sie die Sole darüber, die Eier müssen komplett bedeckt sein, und lassen Sie die Eier mindestens 3 Tage darin ziehen.

Zum Servieren pellen Sie die Eier – nachzusalzen brauchen Sie nicht mehr. Oder Sie halbieren die Eier und rühren aus dem Eigelb, Senf, Öl, Essig und etwas Tabasco noch eine kleine Sauce an, die Sie wieder in den entstandenen Eigelb-Hohlraum füllen.