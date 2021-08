Griechische und portugiesische Küche

Bekannter ist zweifellos die griechische Küche. Für unseren Genuss-Experten Helmut Gote sind deren Aromen auch Jugenderinnerungen: Stichwort Moussaka am Strand und Gyros auf der Promenade. Unkritisch macht ihn die Nostalgie allerdings nicht. Umso mehr freut er sich über tolle Positivbeispiele, wie er sie zum Beispiel in der "Ouzeria" in Köln findet. Dort hat inzwischen die zweite Generation das Ruder übernommen und die griechischen Klassiker in die Gegenwart überführt – etwa mit modernisierten Mezedes, also tapasartigen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Gerstenbrot mit Fetaschaum oder Octopus-Bolognese. Weil aber nicht jeder dort essen gehen kann, präsentiert Herr Gote auch noch ein paar Köstlichkeiten, die Sie daheim nachkochen können.

Anschließend wandern wir ein paar tausend Kilometer nach Westen. Die portugiesische Küche lockt mit vielen Überraschungen, eben weil sie bei uns so wenig geläufig ist. Eingesalzener Kabeljau gehört auf jeden Fall hinein, aber auch Aufläufe und ein ganz besonderes Dessert, das Moderatorin Carolin Courts am liebsten sofort probieren würde: Pasteis de Nata. Üppig, cremig, außenrum knusprig und von vorne bis hinten: portugiesisch.

Redaktion: Heiko Hillebrand