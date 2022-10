Wien gemütlich – Kaffeehaus-Kultur

Im "Cafe Tirolerhof" kann man es sich mit der ausliegenden Lektüre gemütlich machen.

Unser Genuss-Experte Helmut Gote ist erklärter Verehrer der österreichischen Lebensart und Küche. Und ganz besonders schlägt sein Herz für Wien. Die Kaffeehaus-Kultur gehört in der österreichischen Hauptstadt seit Jahrhunderten zum Leben: Einheimische und Touristen schätzen sie gleichermaßen. Herr Gote stellt das "Cafe Tirolerhof" vor. Ein Haus mit großer Tradition. Mit authentischem Original-Dekor und köstlichen Speisen.

Das Kaffeehaus "Vollpension": auch gemütlich, aber etwas moderner.

Aber es gibt auch frischen Wind in der Kaffeehaus-Szene. Die "Vollpension" funktioniert nach einem völlig anderen Konzept: Dort arbeiten pensionierte Menschen mit Jüngeren zusammen – und der Kuchen kommt buchstäblich von Oma. Oder Opa. Helmut Gote ist begeistert und steckt Moderatorin Carolin Courts damit an. Am liebsten würden sie gleich nach Wien starten.

Da das nicht so einfach ist, freuen sie sich vorläufig am Original Wiener Apfelstrudel. Einfach, aber delikat.

Redaktion: Heiko Hillebrand