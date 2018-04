Deutschland, dein Judenhass

Erst bekommen zwei Rapper einen Preis für ein Lied, in dem sie Auschwitz-Insassen verhöhnen. Kurz später wird in Berlin ein Mann verprügelt, weil er eine Kippa trägt – eine jüdische Kopfbedeckung. Der Zentralrat der Juden empfiehlt, sich in Städten besser nicht als Jude zu erkennen zu geben – zu gefährlich.

Wie groß ist die Judenfeindlichkeit in Deutschland – und was können wir dagegen tun? Darüber diskutiert die Polit-WG in dieser Woche: Rebecca Link als Gastgeberin und Julia Borutta und Patrick Fina aus dem Politik-Team von WDR 5.