Mit WDR 5 in die Tiefe: Labyrinth unter dem WDR

WDR 5 einschalten und mitmachen

WDR 5 verschenkt im Radio Erlebnisse mit Tiefgang, darunter einen Besuch in den WDR-Katakomben in Köln. Was Sie tun müssen: WDR 5 einschalten, aufpassen und mitmachen – am Montag, 30.09., ab 10 Uhr in Neugier genügt.