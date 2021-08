Beim Thema "Sammeln" muss ich immer an das Lied von Silbermond denken. "Leichtes Gepäck". Kennen Sie bestimmt auch. Wie heißt es da? " Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 % nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg. Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck ." Da ist ja was dran. Wir schleppen wirklich viel an Ballast mit uns herum. Und unnützen Krempel wegzuwerfen, oder besser gar nicht erst zu kaufen, ist auch keine schlechte Idee.

Bei der Textzeile " Es reist sich besser mit leichtem Gepäck" denke ich dann aber auch: Warum überhaupt soll ich denn immer reisebereit sein? Ja, es stimmt schon. Für viele Menschen ist das Leben mittlerweile so. Heute der Job in Düsseldorf, morgen München, übermorgen Hamburg. Flexibel und offen in alle Richtungen, immer auf dem Sprung. Ein Leben wie ein Nomade.

Wer sammelt, der zeigt etwas anderes. Nämlich dass er sesshaft geworden ist. Mit Tausenden von Schallplatten, einer Scheune voll alter Mofas oder einer Garage mit alten Radios zieht man nicht mal so eben um. Wer sammelt, der macht klar: Hier, wo ich bin, fühle ich mich wohl, ich will gar nicht ständig auf der Reise sein.

Ich finde das gut, denn diese Grundhaltung, immer und jederzeit seine sieben Sachen zu packen und woanders hinzuziehen, das führt dazu, dass wir auch nirgendwo so richtig Wurzeln schlagen können. Sammeln dagegen erdet uns. Und das, was manche als Ballast, als Krempel ansehen, ist für Sammler ein wichtiger Teil ihres Lebens. Erinnerungen an ein Leben, das eben nicht nur aus Hektik und der Suche nach dem nächsten Job in der nächsten Stadt besteht. Sondern das feste Wurzeln hat. Wurzeln, die jede Pflanze braucht, um blühen zu können.