Die Einschätzung der Landesverkehrswacht NRW halte ich für realistisch: Viele Kinder sitzen in ihrer Freizeit vor der Spielekonsole statt auf dem Fahrrad. Ich weiß, dass beim obligatorischen Fahrradtraining in der Grundschule oft herauskommt, dass etliche Kinder überhaupt kein Fahrrad besitzen. Es scheint längst keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein, dass Kinder in ihren Familien das Radfahren lernen. Genauso wenig wird ihnen wie selbstverständlich das Schwimmen beigebracht, und das finde ich schade.

Abgesehen davon, dass beides Sicherheit schafft und vor Unfällen schützt, es nutzt den Kindern ganz bestimmt in ihrer Entwicklung. Es kann nicht gut sein, motorische Fähigkeiten derart verkümmern zu lassen. Von Sportlehrern weiß ich, dass mittlerweile in jeder Klasse Kinder sind, die nicht mehr sicher Rad fahren, schwimmen und rückwärts laufen können. Körperbeherrschung gleich null. Für die Schulen ist es ziemlich schwer, diese elementaren Defizite aufzufangen. Die Grundsteine müssen Eltern oder Großeltern legen.

Und das sollte doch keine lästige Pflicht sein. Für mich gehören die Erfolgserlebnisse beim Fahrradfahren- und Schwimmenlernen zu den schönsten Kindheitserinnerungen. Und wie schön war es erst, auf eigene Faust mit dem Rad unterwegs zu sein, im Sommer zum Beispiel mit Freunden ins Freibad zu fahren, ohne Eltern natürlich.

Heute brauchen Jugendliche, die kein Schwimmabzeichen vorweisen können, in manchen Bädern schon elterlichen Begleitschutz. Der Norden setzt Zeichen, so werden in Bremerhaven ab 1. März Jungen und Mädchen bis zum 16. Geburtstag ohne Bronzeabzeichen nicht mehr eingelassen. Sie dürfen nur ins Schwimmbad, wenn ein Elternteil mitkommt. Wie peinlich ist das denn? Das benachbarte Bremen verlangt von Jugendlichen ohne Elternbegleitung einen Freischwimmerpass sogar bis zur Volljährigkeit. Das ist krass, aber ich kann die Verantwortlichen verstehen. Parallel gibt es kostenlose Angebote für Schwimmkurse. Für mich sind und bleiben Schwimmen und Radfahren Fertigkeiten, die jedes Kind beherrschen sollte.