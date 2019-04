Wo ist es für Sie noch schöner, spannender und emotionaler als im Fußballstadion?

" Schwer vorstellbar für mich. Das kann es gar nicht sein. Das ist ja das Verrückte an diesem Spiel. Und deshalb gehen ja auch die Leute hin in Massen. Keiner weiß, wie es ausgeht. Hat schon der alte Herberger gesagt. Fußball bewegt nun einmal die Massen. Zum Schaden vieler anderer Sportarten, die sich zurückgesetzt fühlen in der Berichterstattung. Wüsst ich nicht! Für mich privat vielleicht noch…na ja, sagen wir mal bei einem großen Tennisturnier in Australien. Oder in Paris. Wenn sich die beiden größten Helden gegenüber stehen. Vielleicht Federer mit Nadal. Im Endspiel. Drei Gewinnsätze. Da ist bei mir auch ne Menge Emotion vorhanden! "