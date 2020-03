Gab es für Sie ein besonderes Ereignis, das ihr Engagement ausgelöst hat?

" Es gab auf jeden Fall eine Situation in meiner Kindheit, dass meine Großmutter mir erzählt hat, wie sie die Pogromnacht in Leipzig erlebt hat. Dass sie als damals 19-jähriges Mädchen am Zoo vorbeifuhr mit der Straßenbahn und auf einmal gemerkt hat, dass die Leute alle nur in eine Richtung gucken und sich ganz bewusst von dem abwenden, was da auf der anderen Seite stattfindet, nämlich an diesem Tag, am 9. November 1938 wurden ganz viele Menschen in das Flussbett der Parthe getrieben, das ist der kleine Fluss, der links neben dem Zoo in Leipzig lang fließt. Und meine Großmutter hat mir damals erzählt: "Junge, ich habe auch in die andere Richtung geguckt, ich habe auch weggeguckt und ich schäme mich heute so sehr dafür." Also wenn du 15 bist und deine Großmutter erzählt dir so eine Sache, das prägt natürlich. "