Welches Meer mögen Sie am liebsten?

" Ich glaube, bei Homer ist es, da heißt es: „Il Mare e sempre il mare“ - also das Meer ist immer das Meer und das ist ja auch das Erstaunliche: Ich wohne jetzt an einem See, aber zu bestimmten Witterungsbedingungen sieht das aus wie die Flensburger Förde. So, und damit habe ich diesen Flecken Heimat im Brandenburgischen gefunden, der mir eben diese Lebensqualität bietet, die ich eigentlich immer gesucht habe. Es war früher sonst immer mein Traum gewesen, ein Haus am Meer haben zu wollen. In diesem Fall ist es dann ein See geworden - brennt nicht so in den Augen beim Baden, das ist auch ganz angenehm. "