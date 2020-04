Sie sind als Tierfilmer in landschaftlich beeindruckenden Gebieten in der ganzen Welt unterwegs und wohnen in Hümmel, einem ganz kleinen Dorf in der Eifel. Gehen Sie dort auch in den Wald?

" Meine Partnerin und ich, Lea, wir sind sehr viel bei uns im Wald. Also, wir haben die tollsten Erlebnisse und Erfahrungen. Also, das heißt, die Begeisterung für heimische Tiere, die hat in meinem ganzen Leben noch nicht nachgelassen, und wir sitzen auch an einem Ameisenhaufen in Hümmel, im Wald, also wir wohnen ja praktisch im Wald, das Dorf ist ja von Wald umgeben, und beobachten da längere Zeit Ameisen und können uns an Insekten erfreuen. Oder zur Rotwild-Brunft sind wir fast immer draußen und erleben eben die Brunft der Rothirsche direkt vor unserer Haustür ."