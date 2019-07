Gibt es etwas, was Sie an sich selbst nicht leiden können?

"Manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig vielleicht, aber eigentlich schnell und gut. Sag ich auch immer: schnell und gut, ein Mann mit Hut. Ich mal ja auch und mach das eigentlich alles ganz gerne. Was ich an mir selbst nicht mag? Das auch so ein bisschen komisch, als wär gar nichts. Aber guck mal: Ich hatte ja jetzt wirklich auch genug Zeit, die Sachen, die ich an mir nicht mochte, irgenwie auch abzustellen. Vielleicht Jähzorn und manchmal auf der Bühne auch so rumschreien, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Dann Nervenflattern. So Gröhlerei und früher auch voll breit, eine halbe Flasche Whiskey im Kopf. Ich bin jetzt so irgendwie entspannter. Heißt nicht ruhiger, aber entspannter. So eine Art asiatische Gelassenheit. Und die Show ist auch wirklich so geil. Und die sind mit solcher Liebe und mit solcher Leidenschaft dabei, die verdienen es nicht, von mir irgendwie blöd angemacht zu werden, sondern ganz im Gegenteil. Wir liegen uns ständig in den Armen und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir zusammen auf Tour sind, unsere "Panik-Familie" wieder."