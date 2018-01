Helmut Zierl zum Thema "Harmonie"

Wie äußert sich das Harmoniestreben bei Ihnen?

Ich bin – ich sage jetzt mal als sensibler Mensch – so gestrickt, dass ich im Raum beispielsweise wahrnehme, wenn da Konfliktpotential zwischen Menschen in meiner Umgebung ist. Das kriege ich mit und ich fühle mich nicht wohl. Ich bin, wenn man mit seiner Partnerin streitet, so was von bemüht, noch am gleichen Tag wirklich die Wogen zu glätten. Ich spreche nicht gerne über diese ganzen privaten Sachen. Aber ich weiß noch mit meiner Ex-Frau, die konnte sich nach einem Streit auf die Seite legen und schlafen. Und ich habe noch die halbe Nacht gegrübelt. Also Harmonie ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil des Wohlgefühls am Leben.