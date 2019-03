Ihre Passion für Hörspiele ist bis heute geblieben – was genau fasziniert sie bzw. warum ist Hören vielleicht sogar besser als Sehen?

" Das Spannende am Hörspiel ist, dass man seine Fantasie besser spazieren führen kann als bei einem Film. Ich muss mir selber eine Welt ausmalen, manchmal noch mit Musik, die einen toll in so Klangwelten reinführt. Und auf der einen Seite gibt's die kommerziellen Hörspiele – da werden Hollywoodfilme akustisch nachgemacht, Synchronsprecher aus dem Kino genommen. Ich mag es, wenn die Sprecher mir nicht schon vorher im Ohr sind – ich schon weiß, ah, das ist jetzt ein bekannter Schauspieler – sondern ich werde in eine Welt reingezogen, die ich deshalb echt finde, weil ich niemanden davon kenne ."