Wildpark Tannenbusch – Kleine heile Welt

Stand: 17.03.2023, 00:00 Uhr

Der Wildpark in Dormagen zwischen Köln und Neuss ist eine Oase für einheimische Tiere und ihre Besucher. Etwa 200 Tiere leben hier direkt am Wald, umgeben von Wiesen und Feldern in großen Freigehegen. Dazwischen ein wunderbares Waldcafé – und das alles bei freiem Eintritt.

Von Claudia Kracht