Spaziergang rund um das Wasserschloss Lembeck

Schon im 12. Jahrhundert gab es in Lembeck einen Wehrturm; zum Wasserschloss ausgebaut wurde die Anlage im 17. Jahrhundert: zwei Gebäude in U-Form auf zwei separaten Inseln, jeweils umgeben von sogenannten Gräften, also Wassergräben.