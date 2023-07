Startpunkt ist der Parkplatz direkt an der Lennebrücke in Nachrodt. Dann gehen wir Richtung Felsen und folgen dem Rundwanderweg Nr. 30 "Rund um Dümpel". Eine Tafel am Parkplatz zeigt auf einer Karte den Wegeverlauf. 4,5 Kilometer ist er lang, mit leichten Steigungen. Es geht vorbei an der kleinen Häusergruppe "Dümplerleie", weiter zum historischen und unter Denkmalschutz stehenden Bauernhof "Dümpel". Über eine weite Wiese geht es in einen alten Buchenwald und von da aus wieder zurück zum Startpunkt in Nachrodt. Dort sollte man sich unbedingt noch Haus Nachrodt im Ortskern ansehen. Das Anwesen aus dem 14. Jahrhundert kann auch besichtigt werden. Zum Beispiel am "Tag des offenen Denkmals" am 10. September 2023.