Am Gipfelkreuz liegt auch das Gipfelbuch, in das sich viele Wanderer eintragen. Auch die Ukrainer, die in Puderbach für die Zeit des Krieges ein Obdach gefunden haben. Eine Ukrainerin ist den Puderbachern so dankbar für die nette Aufnahme, dass sie am liebsten ganz Puderbach in ihr ukrainisches Dorf einladen würde, wenn irgendwann wieder Frieden in der Ukraine herrscht.