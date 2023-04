In Nordenau leben rund 200 Menschen. Das Dorf, das zu Schmallenberg gehört, liegt 584 Meter über dem Meeresspiegel. Entsprechend lang sind die Winter und die Osterglocken öffnen hier meist erst ihre Knospen, wenn sie anderswo in NRW schon fast verblüht sind. In Nordenau kann man also zu Ostern einen zweiten Frühling erleben.