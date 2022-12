Nach einer Passage durch einen kleinen Hain mit Kopfweiden und Eichen entlang eines Bachlaufes, geht es raus aufs freie Feld. Hier in Bausenhagen ist der Himmel weit. Gerade in der dunklen Jahreszeit tut es gut, so viel Platz über sich zu haben. Der Meditationsweg ist zu jeder Jahreszeit schön und lohnt sich selbst an windigen Regentagen.