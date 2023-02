Anfahrt:

Mit dem Auto: Aus Bochum Innenstadt über die Hattinger Straße, auf Höhe der Haltestelle "Blankensteiner Str. " rechts in die Schlossstraße einbiegen. Dort befindet sich der hauseigene Parkplatz mit circa 30 Stellplätzen. Von dort sind es etwa fünf Minuten Fußweg durch den Park.

Eingabe ins Navi : Schloss str. 98, 44795 Bochum-Weitmar

Mit dem ÖPNV : Vom Hbf Bochum mit der U -Bahn 308 oder 318 (Richtung Hattingen oder Dahlhausen), Haltestelle Schlosspark/Museum unter Tage, von dort sind es etwa fünf Minuten Fußweg durch den Park.

Öffnungszeiten der Museen und des Park-Cafés (direkt in der Schlossruine/im Kubus):

"Museum unter Tage", "Situation Kunst" und Café "Baristoteles": Mittwoch bis Freitag: 14 – 18 Uhr und Samstag, Sonntag, an Feiertagen: 12 – 18 Uhr

Eintritt in die ständige Sammlung (Situation Kunst): frei

Eintritt in die Wechselausstellungen im Museum unter Tage: 5 Euro

Eintritt in die Weltsichten im Museum unter Tage: 5 Euro (je 3 Euro ermäßigt)

Kombiticket für Wechselausstellungen und Weltsichten: 8 Euro (5 Euro ermäßigt)