Bergbauwanderweg Syburg – Auf Kohle gebaut

Stand: 31.03.2023, 00:00 Uhr

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal thront über dem Ruhrtal – zwischen Dortmund und Hagen. Gleich darunter schlängelt sich der alte Bergbauwanderweg, vorbei an versteckten Stollen und Schächten. Die Bergwerke sind still gelegt. Heute führt ein wunderbarer Spazierweg über die alten Stollen, hoch oben über der Ruhr durch den Syburger Wald in Dortmund.

Von Claudia Kracht