Lichtkunst trifft Historie – "Lumagica"-Adventsspaziergang auf der Hattinger Henrichshütte

Stand: 10.12.2022, 00:00 Uhr

Auch in diesem Jahr erstrahlen in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Lichterparks: In Köln und Münster leuchtet der "Christmas Garden", in Hückelhoven funkelt ein magischer "Haldenzauber" und auf dem Gelände des Industriemuseums Henrichshütte in Hattingen erwartet Spaziergänger die "Lumagica" – ein thematischer Lichtparcours, der historische Hintergründe "beleuchtet".

Von Ulrike Modrow