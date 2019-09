21. September: Weltalzheimertag

Weltweit sind etwa 46 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen, zwei Drittel davon in Entwicklungsländern. Bis 2050 wird die Zahl auf voraussichtlich 131,5 Millionen ansteigen. Seit 1994 finden am 21. September, dem Weltalzheimertag, rund um den Globus vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen. In Deutschland machen die örtlichen Alzheimer-Gesellschaften und Selbsthilfegruppen jedes Jahr mit regionalen Veranstaltungen – Vorträgen, Tagungen, Gottesdiensten, Benefizkonzerten usw. – die Öffentlichkeit auf das Thema Alzheimer und andere Demenzerkrankungen aufmerksam. Damit sollt auf die Situation der rund 1,7 Millionen Demenzerkrankten und ihrer Familien in Deutschland hingewiesen werden. Gegenwärtig ist eine Heilung der Krankheit nicht möglich. Es kann aber durch medizinische Behandlung, Beratung, soziale Betreuung, fachkundige Pflege den Kranken und ihren Angehörigen geholfen werden.

Wie kommuniziert man mit Demenzerkrankten?

Unser Studiogast ist die Psychologin Heike Georg. Sie hat zehn Jahre lang für das Kölner Alzheimer Forum gearbeitet und Angehörige im Umgang mit Erkrankten geschult. " Demenz, das ist lateinisch und bedeutet: vom Verstande weg. Das heißt also: Wir können uns nicht mehr auf Verstandesebene mit dem Erkrankten unterhalten. " Man müsse – jedenfalls im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit – lernen, rein auf der Verhaltens- und Gefühlsebene zu kommunizieren, das sei " der Schlüssel zum Umgang mit Menschen mit Demenz ". Das Verhalten dementer Menschen kann sehr befremdlich sein. Es ist nicht selten von Angst geprägt. Oder von Aggressivität. Da fällt es auch nahen Angehörigen erstmal schwer, sich einzufühlen, die Perspektive des Betroffenen einzunehmen. Dabei sei es, so Heike Georg, wichtig und hilfreich zu wissen: " Warum ist der jetzt so ärgerlich? Oder wovor hat er Angst? " Nur dann könne man angemessen mit dem oder der Erkrankten umgehen. Ganz wichtig: die oder den Erkrankten zum Beispiel nicht dafür kritisieren, dass er oder sie mehrfach dieselbe Frage stellt, sondern möglichst mit Seelenruhe einfach immer wieder freundlich darauf antworten. Auf Fehler hinzuweisen, wird sie oder ihn nur (zusätzlich) beunruhigen und verunsichern.

Rechtzeitig Hilfsangebote annehmen!