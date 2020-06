Camping boomt derzeit

Camping mit Wohnmobil oder Wohnwagen erscheint derzeit als beinahe ideale Urlaubsform. Vielen ist es unter den aktuellen Corona-Vorzeichen in Hotels und Pensionen zu eng. Beim Camping hingegen sind die nächsten Nachbarn immer einige Meter entfernt, andere Menschen trifft man in der Regel nur an der frischen Luft. Und da die meisten Wohnmobile und Wohnwagen Toilette und Badezimmer an Bord haben, lassen sich auch Begegnungen in Sanitärgebäuden weitgehend vermeiden.

Typische Anfängerfragen

Camping ist sowieso seit Jahren eine Urlaubsform mit stetigen Zuwachsraten Im Jahr 2019 wurden fast 36 Millionen Übernachtungen alleine auf deutschen Campingplätzen gezählt. Momentan erlebt die Branche einen regelrechten Boom. Unter den Campern werden dieses Jahr - da andere Urlaubsformen nur eingeschränkt möglich sind - auch viele Anfänger sein. Die stehen dann vor Fragen wie: Welcher Wohnwagen oder welches Wohnmobil ist das richtige für mich? Mieten oder kaufen? Wie funktioniert das Wohnen und Reisen in und mit so einem Fahrzeug überhaupt? Welche Ziele bieten sich an? Wie komme ich sicher dorthin?

Typische Anfängerfehler

Antworten auf diese und ähnliche Fragen gibt in der Sendung der Camping-Fachmann Björn Seifert (Mitbetreiber des Blogs "transitfrei.de"). Außerdem berichten mittlerweile erfahrene Camperinnen und Camper von ihren Anfänger-Erlebnissen und typischen Fehlern. Zum Beispiel bei der Kombination von (großem) Wohnanhänger mit (zu kleinem) Zugfahrzeug, beim Beladen und bei der Auswahl der Ausstattung eines Wohnmobils- oder Anhängers.