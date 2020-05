Gesetzlichen Betreuer bestimmen

Wer aufgrund einer Krankheit oder nach einem Unfall seine Angelegenheiten nicht mehr selber regeln kann, braucht jemanden, der das stellvertretend übernimmt. Ein gesetzlicher Betreuer wird dann eingesetzt, wenn nicht vorab bestimmt wurde, wer entscheiden soll, wenn man es selber nicht mehr kann. Wenn es zum Beispiel um die Einwilligung in eine schwere Operation geht. Um finanzielle Dinge. Oder um die Frage, ob ein Umzug in ein Pflegeheim nötig ist. Denn anders, als man glauben könnte, dürfen dann nicht einfach so der Ehepartner, die eigenen Kinder oder enge Freunde einspringen. So unangenehm es sich anfühlen mag, über die eigene Betroffenheit von Krankheit, Unfall und Tod nachzudenken – es ist sinnvoll, dies durchaus schon in jüngeren Jahren zu tun. Jeder sollte vorsorglich eine Person seines Vertrauens ausdrücklich dazu berechtigen, stellvertretend für ihn nötige Entscheidungen zu treffen. Dies geschieht über eine Vollsorgevollmacht.

Was regelt die Vollmacht?

Eine Vollsorgevollmacht wird dann wichtig, sagt unsere Expertin Andrea Lehmann von der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland, " wenn es so weit ist, dass ich meinen Willen nicht mehr äußern kann, aber jemand für mich rechtsverbindliche Entscheidungen treffen muss ". Die bevollmächtigte Person sollte naturgemäß eine sein, der man wirklich uneingeschränkt vertraut, schon weil diese später – anders als ein gesetzlich bestellter Betreuer – nicht unter behördlicher Aufsicht oder gerichtlicher Kontrolle steht. Geregelt werden sollten in der Vorsorgevollmacht neben der Gesundheitssorge – also z.B. das Recht, eine Patientenakte einzusehen oder in einen ärztlichen Eingriff einzuwilligen – die Entscheidungsbefugnis in Aufenthalts- und Wohnungs- und Behördenangelegenheiten sowie die allgemeine Vermögenssorge. Für Bankgeschäfte wird übrigens grundsätzlich eine extra Kontovollmacht benötigt, die nur über das jeweilige Kreditinstitut zu bekommen ist.

Wie setzt man sie auf?