Motivation ist entscheidend

Die eigene Schulzeit mit z.B. Englisch- oder Französischunterricht liegt lange zurück. Der Wunsch, daran noch einmal anzuknüpfen, darauf aufzubauen oder vielleicht auch nochmal eine ganz andere Sprache neu zu erlernen, wurde immer wieder aufgeschoben. Und heute im reiferen Alter? Ist es da vielleicht zu spät? Wie schwierig ist es für ältere und alte Menschen, noch eine Fremdsprache zu lernen? " Das ist viel, viel leichter, als die meisten denken ", sagt unser Studiogast Stephan Rinke von der Volkshochschule Essen. Das Alter spiele an sich gar keine so entscheidende Rolle. " Der allerwichtigste Faktor beim Sprachenlernen – wie beim Lernen überhaupt – ist die Motivation. Wenn jemand etwas lernen will, dann kann er oder sie das in der Regel auch ."

Dass Sprachen im Alter generell schwieriger oder gar nicht mehr zu lernen seien – für Stephan Rinke ist das nicht mehr als ein allerdings recht weit verbreiteter " Mythos ". Welche Sprache man sich konkret vornimmt, dafür hat er allerdings einen goldenen Tipp: " Die Sprache, die man am ehesten regelmäßig gebrauchen kann, sollte die sein, die man lernt ."

Für den Sprachgebrauch lernen

Wer zum Beispiel regelmäßig Urlaub an der niederländischen Nordseeküste macht, sollte demnach Niederländisch lernen, weil er das dann auch regelmäßig konkret anwenden kann. Alternativ dazu sein Englisch einfach deshalb eine praktische Sprache, " weil sie uns ständig umgibt ", z.B. in der Popmusik. " Auch wenn wir Deutsch reden, gibt es mittlerweile so viele englische Begriffe, die da verwendet werden ."

Stephan Rinke gibt Tipps, wie man am besten eine neue Sprache lernt: " Grundsätzlich am besten täglich in kleineren Häppchen zu lernen lohnt sich viel mehr, als ein- oder zweimal die Woche zwei bis drei Stunden am Stück etwas zu tun ." Die wichtigste Strategie sei, so viel wie möglich Kontakt mit der Sprache zu haben, z.B. indem man häufiger zum Beispiel eine englische oder amerikanische Serie oder Filme in Originalsprache anschaue. Für Einsteiger empfiehlt der Fachmann, sich dafür Filme oder Serien auszusuchen, die man auf Deutsch schon gesehen hat, so dass man der Handlung ohne Probleme folgen kann, auch wenn man anfangs sprachlich nicht jedes Detail versteht. " Da prägt sich sehr stark die Aussprache ein, das Hörverständnis wird sehr stark geschult ." Wichtig sei dabei nur, nicht die deutschen Untertitel zu aktivieren. Dann würde man automatisch mehr mitlesen als mithören – fürs Lernen wäre das eher ungünstig.

Unterricht in Zeiten von Corona

Gerne besuchen gerade auch ältere Menschen die Sprachkurse der Volkshochschulen. Nun sind die derzeit aus Gesundheitsschutzgründen alle geschlossen. Werden da schon ersatzweise Online-Angebote gemacht? Laut Stephan Rinke gibt es die unabhängig von Corona bereits seit einiger Zeit von vielen Volkshochschulen im Land. Die anderen seien gerade meist dabei, mit Kursleiterinnen und Kursleitern Möglichkeiten zu erarbeiten, wie der Unterricht auch online fortgeführt werden kann. Beispielsweise über Videokonferenzen ein- bis zweimal die Woche oder über das elektronische Bereitstellen von Übungsmaterial auf der volkshochschuleigenen Lernplattform " VHS -Cloud".