"Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen"

Er hat das Skateboarden in Deutschland zu dem gemacht, was es heute ist: Mittendrin-Studiogast Titus Dittmann. In den Siebzigern beginnt er, sich als junger Sportlehrer für das Brett mit den vier Rollen einzusetzen. Er importiert die Bauteile aus den USA und gründet das Unternehmen "Titus", baut es zu Europas größtem Anbieter von Skateboards und Streetwear aus. Wie in einer Halfpipe geht es in seinem (Geschäfts-)Leben auf und ab – doch ein Skater, der hinfällt, steht einfach wieder auf und probiert den Trick nochmal.

Skateboarding als Schulsport

Titus Dittmann

Schon als Jugendlicher im Westerwald ist Titus Dittmann von Sportarten jenseits des Mainstreams fasziniert. Er probiert vieles aus, kann sich aber für keinen bestimmten Sport entscheiden. Als er in Münster auf Lehramt studiert, lernt er ein paar Jungs kennen, die skateboarden. Das ist sein Ding! Im Referendariat gründet er mit seinen Schülern eine Skateboard-AG – seine Examensarbeit schreibt er über das "Skateboarding im Schulsportunterricht".

Geschäft und Stiftung

Er gründet mit Freunden eine kleine Firma und eröffnet in einem Keller den ersten Laden. Nach vier Jahren kümmert er sich ausschließlich um seine Skateboard-Firma, die er bis 2009 durch alle Höhen und Tiefen führt. Dann übergibt er die Leitung an seinen Sohn. Titus Dittmann kümmert sich heute vor allem um seine Stiftung "skate-aid", mit deren Hilfe er internationale Skateboard-Projekte unterstützt. In Krisen-, Kriegs- und Entwicklungsgebieten lernen Kinder skaten, frei nach dem Titus-Motto: hinfallen, aufstehen, weitermachen.

Mit bald 70 immer noch aufs Rollbrett?

In den 70ern entdeckte Titus Dittmann seine Skateboard-Leidenschaft. Sie hält jetzt seit vier Jahrzehnten an. In diesem Jahr wird der Skater-Pionier 70 und ist immer noch regelmäßig auf dem Board unterwegs – und wenn es nur sonntags zum Brötchenholen ist!