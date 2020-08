Das Schönste am Alter: Mehr Zeit

In einem Punkt sind sich alle einig, mit denen wir gesprochen haben: Das Schönste am Alter ist, mehr Zeit zu haben. Oder sie sich eben zu nehmen. Weil man besser als früher weiß, was einem gut tut. Buchautorin Elke Heidenreich steht mit ihren 77 Jahren noch mitten im Leben. Aber heute gönnt sie sich öfter Zeit nur für sich: " Das habe ich früher nie gemacht, weil ich immer dachte: Ach, das kann ich auch später noch machen. Nein, man kann manches nicht mehr später noch machen. Man muss einfach manchmal das Telefon ausschalten und sich hinlegen und denken: Ne, ich guck jetzt einfach an die Decke! Und ich hab meinen Hund auf dem Bauch und geh jetzt bestimmt nicht ans Telefon! "

Auch die Mitglieder der 'Herrentorte' in Leverkusen, die gemeinsam ihren Ruhestand gestalten, genießen die neue Freiheit. Der 69-jährige Wilfried Pfeiler – lange beschäftigt in der chemischen Industrie – bringt es auf den Punkt: " Ich bin vor 13 Jahren in den Frühruhestand gegangen. Und das ist für mich bis heute wie ein Sechser im Lotto! "

Mehr Weisheit durch's Alter? Ansichtssache!

Buchfachfrau Elke Heidenreich sieht sich nicht in der Rolle der 'Weisen'. " Nö, eigentlich nicht. Ich will auch gar nicht, dass man mich jetzt ehrt wegen des Alters oder so. Weil: Ich fühle mich ja – auch dadurch, dass ich diesen Beruf habe – noch gar nicht so alt. " Aber in vielem sei sie heute schon klüger als mit 20.

Der 76-jährige Helmut Herings von der 'Herrentorte' meint, Weisheit komme jedenfalls nicht durch die Lebensjahre an sich: " Man wird im Alter nicht weise, weil man weise wird, sondern aufgrund seiner Erfahrungen. Man kriegt eine Übersicht, die man früher so nicht haben konnte. "

Das Temperament bleibt jung

Mit der viel zitierten "Gelassenheit des Alters" kann Elke Heidenreich nicht viel anfangen. Sie rege sich noch genau so über Kleinkram auf wie früher. " Ich kann ja mein Wesen, mein Temperament nicht ändern! " Das ändere sich vielleicht durch schreckliche Schicksalsschläge, aber die seien ihr zum Glück erspart geblieben.