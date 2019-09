Ungewöhnliche Meisterschaften in NRW

In Düren fühlt man sich jeden Sommer in die Kindheit zurückversetzt: Jeweils Ende Juli wird hier die Weltmeisterschaft im Kirschkern-Weitspucken ausgetragen. Der heiße Sommer bot die perfekte Kulisse für die "Arschbomben-Meisterschaft" im August auf Zeche Zollverein in Essen. Weil es feiner klingt, wurde sie allerdings in "Splashdiving-Contest" umbenannt.



In Arnsberg begeisterte im Juni ein Wettkampf im Schlamm 15 tausend Teilnehmer. Der Hindernis-Parcours unter dem Namen "Tough Mudder" gilt als einer der härtesten in Europa. Unter anderem gilt es, durch Schlamm zu kriechen und in Eiswasser zu tauchen.

Weltweit gespielt, aber kaum bekannt: Unterwasser-Rugby

Das Wasser brodelt und spritzt, ab und zu schießt eine Fontäne aus einem Schnorchel – der Rest spielt sich unter Wasser ab. Der Ball ist mit Salzwasser gefüllt, damit er unter Wasser bleibt, die Tore sind am Boden des Schwimmbeckens befestigt. Diese Unterwasser-Variante des Rugby wurde in den 60iger Jahren von Tauchclubs im Ruhrgebiet erfunden. Seitdem hat sich ein komplettes Liga-System entwickelt. Marion Schlue spielt seit fast 30 Jahren bei den "Freien Schwimmern Duisburg". Der Reiz dabei? "Dass es die einzige dreidimensionale Sportart ist – dass man eben nicht nur links und rechts hat und vorn und hinten, sondern auch oben und unten. Und wenn man Spaß an Bewegung im Wasser hat, dann gibt es nichts Schöneres als Unterwasser-Ruby."

