Fast alles kann zum Andenken werden

Bodo und Gudrun aus Schwerte lieben die Nordsee. Ihr Lieblings-Souvenir passt zur Landschaft dort: " Das ist ein Stein, wie so ein Amethyst, der geschliffen ist. Und von unten sieht der aus, als wäre es das Meer und dahinter ist es weiß, als wären es Wolken . Das sah im Prinzip wie die Küste, die wir da gesehen haben, aus. Das war unser Urlaub eingeflossen in den Stein !"

Brigitta aus Dortmund bringt gerne Alltagsgegenstände aus ihren Reiseländern mit: " Ich habe so Kannen aus dem Iran vom Basar. Und aus dem sowjetischen Orient habe ich mir einen Samowar mitgebracht. Und wenn ich diese Andenken sehe, dann denke ich auch an diese Reise und an die Erlebnisse, die Landschaften. Das ist dann wie ein Film, den man im Kopf hat. "

Von einem besonders berührenden Andenken erzählt uns Gudrun: " Als mein Vater verstorben ist, da waren wir an der Ostsee, sind abends am Steinufer lang gegangen. Und da bück ich mich plötzlich und hebe einen Stein auf, wirklich wie ein Herz sah der aus. Und der liegt immer noch bei meinem Vater auf dem Grab ."

Bei Souvenirs ist alles erlaubt

Kitsch oder guter Geschmack? Solche Kategorien gelten im Andenkenladen nicht – hier wird angeboten, was gefällt. Oder eben auch nicht. Zum Beispiel dieses Souvenir, das Gudrun in einem Geschäft an der Ostsee entdeckt hat: " Ein splitternackter Seemann, eine Figur, und der hatte eine Schüssel in der Hand, ein Schälchen, wo ich eben hätte vielleicht Obst reinlegen können – wo ich gesagt hab: Das geht gar nicht !"

In Andenkenläden wird auch deutlich, wie sehr wir Menschen uns nach ein bisschen heiler Welt sehnen. Wie sonst ließe sich die Schneekugel erklären, bis heute eines der beliebtesten Souvenirs überhaupt ist. Und vermutlich gibt es weltweit kaum ein Motiv, auf das nicht der Kunstschnee rieselt – ob Rehkitz, Weihnachtsmann oder Schwarzwaldklinik.

Welche Mitbringsel Freude machen

Nicht nur für sich selbst geht man am Urlaubsort auf Souvenir-Jagd. Auch die Daheimgebliebenen sollen doch sehen, dass man an sie gedacht hat! Solche Urlaubsmitbringsel sind lieb gemeint, aber nicht alle kommen gut an.

Dazu zählen laut einer Forsa-Umfrage vor allem mitgebrachte Porzellanteller und –figuren: Zwei Drittel aller Befragten würden sich darüber nicht freuen. Auch Schlüsselanhänger und Kühlschrankmagneten sind laut der Umfrage zwar Kassenschlager in den Souvenirshops. Aber nur ungefähr jedem zehnten Beschenkten bereitet man damit eine Freude.

Viel größere Erfolgschancen hat man mit mallorquinischem Kräuterschnaps, italienischem Mandelgebäck oder Gewürzen vom ägyptischen Basar: Fast 40 Prozent der Befragten freuen sich über solche landestypischen Speisen und Getränke als Mitbringsel.