Gelassenheit, Tatkraft, aber auch Angst

Stärker durch das neue Virus gefährdet zu sein als andere: Damit gehen Ältere ganz unterschiedlich um. Wolfgang aus Dortmund etwa nimmt es mit Humor. Mit seinen 62 Jahren gehört er zumindest noch nicht zur Hochrisikogruppe und witzelt: " Ich hoffe, das Virus weiß das auch. "

Die 69-jährige Ilka aus Gevelsberg bleibt ebenfalls gelassen. Meistens. " Andererseits merke ich aber auch, dass mich schon manchmal so eine gespenstische Angst überfällt. Dann muss man sich wieder erden und zur Ordnung rufen. "

Hella, 79, will sich nicht zuhause einigeln, sie will helfen. Weil die Tafeln keinen Nachschub mehr bekommen, hilft sie trotz der Ansteckungsgefahr ehrenamtlich in einer Suppenküche. "Es war ein umwerfendes Erlebnis! Die Gäste waren so waren dankbar, dass es ein frisch gekochtes Essen gab. Es war einfach toll!"

Tipps gegen Ansteckung speziell für Ältere

Es stimmt leider tatsächlich: Je älter man ist, desto leichter steckt man sich an dem neuen Corona-Virus an, und desto größer ist auch die Gefahr, schwer daran zu erkranken. Erklärt unser Studioexperte, der Lungenfacharzt Dr. Heinz-Wilhelm Esser:

"Viele ältere Menschen haben im Laufe ihres Lebens Erkrankungen entwickelt, an denen sie jetzt dauerhaft leiden, und die führen dazu, dass oft das Immunsystem nicht mehr so stark ist. Zumal es mit dem Alter ohnehin schwächer wird."

In WDR 4 Mittendrin erklärt Doc Esser, was ältere Menschen jetzt beachten sollten – ob es zum Beispiel Sinn macht, Vitamine oder Zink zur Stärkung des Immunsystems einzunehmen, welche geplanten Arzttermine man jetzt besser absagen sollte und welche Vorerkrankungen besonders anfällig machen.