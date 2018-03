Angehörige leisten Großartiges

Wer in Partnerschaft mit einem dauerhaft kranken Menschen lebt, ihn oder sie tagtäglich begleitet, betreut oder pflegt, leistet Großartiges. "Ich ziehe den Hut vor allen Angehörigen, die mit so einer Situation umgehen müssen", sagt unser Studiogast, die Psychotherapeutin Birgitt Hein-Nau. "Ich finde das eine wahnsinnige Aufgabe und die meisten leisten da unglaublich viel und machen das toll." Hein-Nau, die an der Kölner Universitätsklinik krebskranke Patienten und ihre Angehörigen seelisch betreut, weiß aber auch, dass für den gesunden Partner immer auch die Gefahr chronischer Überforderung besteht.

Gesunder Partner muss Stärke zeigen

Eigentlich immer, wenn eine schwere Erkrankung, wie zum Beispiel Krebs, in eine Beziehung kommt, dann sieht sich in der Regel der "gesunde" Partner in der Pflicht, Stärke und Belastbarkeit zu demonstrieren.

Eine typische menschliche Reaktion. "Wir denken, wir müssen unser Leben jetzt in den Dienst des erkrankten Menschen stellen, um ihm zu helfen in dieser schwierigen Situation", erklärt Psychotherapeutin Hein-Nau. "Was dabei oft vergessen wird, ist, dass es natürlich auch um das eigene Leben geht." Nur wer sich auch um sich selber kümmere, könne auch tatsächlich helfen.

Die eigene Belastbarkeit hat Grenzen

Betreuende und pflegende Angehörige sollten die Grenzen der eigenen Belastbarkeit erkennen – und unbedingt beachten. Wer sich beim Helfen permanent überlaste, falle mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann als Helfer komplett aus. Birgitt Hein-Nau: "Wir alle brauchen auch Erholungsphasen. Und nur weil einer krank ist, ist das Prinzip nicht ausgesetzt." Man müsse als gesunder Partner regelmäßig sich selber etwas Gutes tun, damit der Akku wieder aufgeladen werden kann. Das könne ein Abend außer Haus sein, aber auch mal ein ganzes Wochenende, für das dann eben die Versorgung des kranken Partners anders organisiert werden müsse, zum Beispiel über eine professionelle Kurzzeitpflege.

Pflege-Auszeiten nehmen ohne Schuldgefühle?

Abends mal alleine essen gehen mit einer guten Freundin oder auch mal übers Wochenende wegfahren und den kranken Partner zuhause lassen? Psychotherapeutin Hein-Nau: "Da entstehen Schuldgefühle: "Wie kann ich mich denn freuen und dem anderen geht es so schlecht?" Das sei aber genau eine falsche Haltung. Es gehe darum, "sich selber zu bewahren", um dem anderen tatsächlich dauerhaft eine Stütze sein zu können.

Nur wie bringt man dem kranken Partner bei, dass man mal eine Auszeit braucht? Am besten gehe das über klare und ehrliche "Ich-Botschaften", sagt Psychotherapeutin Birgitt Hein-Nau: "Ich möchte Dich gerne weiter begleiten. Es ist mir ein inneres Anliegen. Ich will bei Dir sein, aber ich kann es nur, wenn ich auch Kräfte tanke."

Wo finden pflegende Angehörige Rat?

Grundsätzlich können sich Angehörige an Familien- und Spezialberatungsstellen wenden, die es als kirchliches, städtisches oder auch als Angebot von Wohlfahrtsverbänden gibt. Alle sind über das Internet zu finden, wenn man "Beratungsstellen" eingibt. Seelische Hilfe durch Psychotherapeuten findet man über die Homepage der Psychotherapeutenkammer NRW. Auch Selbsthilfegruppen für die jeweilige Krankheit können eine gute Anlaufstelle für pflegende Angehörige sein. Vielerorts, so Psychotherapeutin Hein-Nau, gebe es inzwischen auch ein eigenes "Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe".