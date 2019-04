Osterbrunnen und Osterfeuer in Arnsberg

In der historischen Altstadt vor dem Alten Rathaus wird der Maximiliansbrunnen mit hunderten Eiern geschmückt, die Kinder in der Vorosterzeit bemalt haben. Am Ostersonntag steht dann das Osterfeuer im Mittelpunkt, eines der größten im Land. Dafür stapeln Freiwillige 3.000 Reisigbündel auf. Am Ostersonntag zieht dann nach Einbruch der Dunkelheit ein Zug mit bis zu 400 Fackelträgern den Kreuzberg hinauf. Vorbei an Kreuzwegstationen, die in bengalisches Licht getaucht sind. Das Osterfeuer wird angezündet. Zum Abschluss gibt es ein Höhenfeuerwerk, das von allen Teilen der Stadt gut zu sehen ist.