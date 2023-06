Das neue Einkaufen (nicht nur) auf dem Land

Stand: 09.06.2023, 00:00 Uhr

Mal eben was einkaufen, ohne Kilometer bis zum nächsten Supermarkt zu fahren? In vielen kleinen Orten geht das wieder. Vielleicht im neuen Dorfladen. Oder in einem der vielen Verkaufsautomaten von Landwirten. Die sieht man immer öfter auch in Städten. WDR4 Mittendrin stellt die neuen Einkaufskonzepte vor.

Von Anne Debus