Die eigene Immobilie als Altersvorsorge – da denkt man oft zuerst an das selbst bewohnte Einfamilienhaus. Aber man könnte eine Immobilie ja auch kaufen, um sie zu vermieten. Im besten Fall so, dass die Mieteinnahmen zunächst den Kredit finanzieren und später dann die Rente aufbessern. Dieser an sich gute Plan ging für den Käufer einer Eigentumswohnung in Dortmund bisher leider nicht auf. Bei uns in der Sendung berichtet er davon, dass er – inzwischen schon recht nah am Rentenalter – bei seiner Immobilie immer noch draufzahlen muss. Wie lassen sich solche Enttäuschungen möglichst vermeiden? Was sollte man beim Kauf einer Immobilie als Altersvorsorge generell beachten? Darüber sprechen wir in der Sendung mit einem Immobilienfachmann.

Niedrigstzins nur mit Eigenkapital

Manche Kreditinstitute bieten derzeit Vollfinanzierungen an. " Grundsätzlich sollte man mit Eigenkapital in so einen Immobilienerwerb hineingehen, in der Regel so 20 bis 30 Prozent sollte man mitbringen ", sagt Uwe Erik Amaya vom Hauseigentümerverband Haus & Grund Rheinland. Nur dann werde man bei der Kreditaufnahme " diese historisch niedrigen Zinsen " tatsächlich bekommen. Allerdings seien auch die Kaufpreise in den letzten Jahren insgesamt deutlich gestiegen, hätten sich mancherorts sogar verdoppelt. Löhne und Gehälter seien nicht im gleichen Maße erhöht worden. Da müsse man schon sehr genau prüfen, so der Immobilienexperte, ob sich der Eigentums-Erwerb gerade auch zum Vermietungszweck " unterm Strich tatsächlich lohnt ".

Corona-Krise und Wohnungspreise