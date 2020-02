Lieblingslied und Lebensmotto

"Wir wollen niemals auseinander gehen", ein berühmter Schlager von Heidi Brühl, veröffentlicht im Jahr 1959: Das ist das Lieblingslied von Resi und Edgar Wilke aus Dortmund und ihr musikalisches Lebensmotto. Dieses Lied, IHR Lied, wurde natürlich gespielt zur Feier ihrer Diamantenen Hochzeit im vergangenen Jahr. Kennenlernen: 1957, Verlobung: 1958, Hochzeit: 1959 – und seitdem sind die Wilkes unzertrennlich, wenn auch gelegentlich geteilter Meinung. " Wir reiben uns schon mal ein bisschen, aber am anderen Morgen vergessen wir den kleinen Streit ", sagt der 85jährige Edgar Wilke. " Unterschiedliche Temperamente " seien sie, die sich aber offenbar perfekt ergänzten, " zwei, die zusammen gehören und die auch gepasst haben ". Wichtig sei es, an der Beziehung zu arbeiten, Kompromisse zu schließen und gemeinsam aktiv zu sein. Die Wilkes wollen weiter zusammen halten. Edgars Frau Resi, 82: " Eiserne Hochzeit, das sind ja 65 Jahre, auf jeden Fall! Und noch viele Urlaubsreisen. Und vielleicht die Gnadenhochzeit dann auch noch. "

Mit Humor hält Liebe länger

Wie kann eine Liebesbeziehung dauerhaft gelingen? " Das Allerwichtigste ist, dass wir einen respektvollen Umgang auch bei Konflikten haben ", sagt unser Studiogast Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Buchautor ("So gelingt Liebe – auch wenn der Partner nicht perfekt ist"). Diese Erkenntnis habe sich mittlerweile durchgesetzt in der Beziehungsforschung. " Wir dachten früher, es kommt vor allem darauf an, dass man miteinander redet. Mittlerweile wissen wir, es kommt vor allem auf eine gute Stimmung an. " Wichtig in einer langjährigen Partnerschaft sei immer Humor. Denn:" Schwierigkeiten gibt es immer, aber ich muss gelegentlich Probleme weglachen. " Meist funktionierten solche Beziehungen am besten, die beiden Partnern neben viel vertrauensvoller Nähe auch genügend Freiraum ließen für " ein eigenes Leben, also eigene Interessen, eigene Freundschaften – damit auf Dauer die Beziehung lebendig bleibt ". Bei der Partnersuche, so der Beziehungs-Experte folgten Frauen wie Männer in der Regel automatisch einer Art " innerem Drehbuch " und verliebten sich dort, " wo es eigentlich passt ". Beziehungs-Experte Krüger: " Wir gehen davon aus, dass 90 Prozent aller Menschen schon mit dem richtigen Partner zusammen sind. "

Scheidungsrate nimmt ab