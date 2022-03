Die Angst eint uns

Wer im Moment schlecht schläft und voller Sorge die Nachrichten verfolgt, ist nicht allein. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine werden viele Menschen von Ängsten geplagt. In unserer Sendung erklärt der Psychologe Rolf Schmiel, hier kämen mehrere Faktoren zusammen:

Bei der Generation, die in den 1930er Jahren geboren wurde, könnten schon allein Sätze wie " Die Russen haben die Stadt eingenommen " traumatische Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg wieder hochkommen lassen.

Die Generationen der 70er und 80er Jahre, die im Kalten Krieg und mit der Anti-Atomkraft-Bewegung aufgewachsen sind, ängstige vor allem die Gefahr eines Atomschlags. Hinzu kommt: Nach zwei Jahren Pandemie liegen bei den meisten von uns ohnehin die Nerven blank.

Reden und schreiben gegen die Angst

Wer Angst hat, sollte sich das als erstes eingestehen, rät der Psychologe Rolf Schmiel – verdrängen sei nicht gut. Und im zweiten Schritt sollte man möglichst mit jemandem über seine Gefühle sprechen.

Eine andere Möglichkeit: Ängste und schlimme Erinnerungen aufschreiben, in einer Art Tagebuch, schlägt unser Studiogast vor. " Ich sage immer: Aus dem Kopf aufs Papier – dann ist hinterher das Herz leichter. Das nimmt einem nicht ganz die Ängste, aber es schafft schon ein bisschen Erleichterung. "

Mal Pause machen mit den Sondersendungen

In vielen Wohnzimmern läuft zur Zeit fast dauernd der Fernseher, und auch direkt vor dem Schlafengehen informieren sich viele noch einmal auf dem Smartphone. Verständlich, aber nicht gut, meint unser Studioexperte:

" Die Hoffnung auf positive Entwicklungen, oder Sicherheit zu bekommen: Dieses Bedürfnis ist sehr nachvollziehbar. Aber gerade für emotional sensible Menschen ist diese Bilderflut massiv überlastend. "

Sein Rat: Wer merkt, dass ihm das alles zu viel wird, sollte vor allem auf Bilder verzichten, besonders vor dem Schlafengehen. Denn gerade diese Bilder würden vielen Menschen den Schlaf rauben. Stattdessen lieber nur die Radionachrichten verfolgen. Und vor dem Einschlafen etwas Angenehmes anhören oder lesen. " In schweren Zeiten ist es wichtig, gut zu sich selbst zu sein. "

Geteiltes Leid ist halbes Leid

Statt des Karnevalszuges zogen am Rosenmontag rund 250.000 Menschen in einer Friedensdemonstration durch Köln. Zahllose Menschen spenden Geld oder helfen Flüchtlingen.

So viel Engagement ist großartig. Und es hilft nicht nur den Ukrainern, sondern man tut damit auch sich selbst etwas Gutes, meint der Psychologe Rolf Schmiel in unserer Sendung. Denn Angst werde noch verstärkt durch das Gefühl von Ohnmacht – deshalb sei es immer hilfreich, etwas zu tun. Vor allem in Gemeinschaft mit anderen.