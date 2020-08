In Deutschland erleiden pro Jahr rund 50.000 Menschen einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur jeder zehnte Betroffene überlebt. Es könnten wohl deutlich mehr sein, wenn jeweils ein zufälliger Passant, ein anwesender Familienangehöriger, Bekannter oder Freund unverzüglich tun würde, was in einem solchen Fall zu tun ist: Notruf absetzen! Dann: Herzdruckmassage. Sicher schon gehört. Vielleicht auch irgendwann schon mal unter Anleitung geübt. Meist im obligatorischen Erste-Hilfe-Kurs zum Führerscheinerwerb. Mitunter vor Jahrzehnten. Den Kenntnissen fehlt es also oft an Frische. Hinzu kommt nicht selten die Unsicherheit: Man könnte womöglich beim Helfen etwas gefährlich falsch machen.

Nur nichts machen ist falsch

" Das einzige, was man falsch machen kann, ist, wenn man nichts macht ", sagt dazu Judith Hammer vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK ) Rhein-Sieg. In WDR 4 Mittendrin erklärt sie in Grundzügen den Handlungs-Ablauf einer Ersthilfe-Situation mit einer leblosen Person. Frühestmöglich müsse man dafür sorgen, " dass die 112 angerufen wird, unsere deutschlandweite Notrufnummer ", bevor man sich intensiver um die hilfsbedürftige Person kümmere. Im Gespräch mit Mittendrin-Moderatorin Anne Debus gibt die DRK -Dozentin für Erwachsenbildung eine Kompakteinführung in Atemkontrolle, stabile Seitenlage, Herzdruckmassage und Atemspende. Wer seine vor längerer Zeit erworbenen Erste-Hilfe-Kenntnisse gründlich auffrischen möchte, kann dies in einem achtstündigen Grundkurs tun, wie ihn neben dem DRK u.a. auch Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfall-Hilfe oder ADAC anbieten. (Kurs-Kosten: um 40 Euro).

Atemspende trotz Corona?