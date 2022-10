Von all unseren Organen ist die Nase ein sehr besonderes. Da gibt es für Prof. Dr. Hanns Hatt von der Ruhr-Universität Bochum überhaupt keinen Zweifel: " Die Nase führt uns zum richtigen Partner. Sie warnt uns vor Gefahren. Sie verändert unsere Stimmung. Sie ist so vielfältig in unser Leben eingebunden und bestimmt unser Leben, ohne dass wir es bemerken. "

Direkte Verbindung zu Gefühl und Gedächtnis

20 Millionen Riechzellen haben wir in der Nase. Und jede einzelne davon, so der Geruchsforscher, ist über einen dünnen Nervenfaden direkt mit dem Erinnerungs- und dem Gefühlszentrum unseres Gehirns verbunden. " Es gibt kein anderes Sinnessystem, das einen so unmittelbaren Zugang dorthin hat. "

So bleiben gefühlsstarke Erlebnisse – ob angenehm oder unangenehm – praktisch für immer sehr eng mit dem Duft oder Geruch verbunden, der uns in dem besonderen Moment in die Nase stieg.

Wenn Herbstlaub nach Herzschmerz riecht

Da weckt auch noch im hohen Alter z. B. der Duft frischer Backwaren Erinnerungen an unbeschwerte Samstage der Kinderzeit mit der geliebten Mutter an der Kaffeetafel. Vielleicht versetzt einem der Duft frischen Herbstlaubes immer einen kleinen Stich ins Herz, weil seinerzeit die erste ganz große Liebe ausgerechnet bei einem Oktoberspaziergang Schluss gemacht hat.

So können Düfte regelrecht beschwingen, gute Stimmung machen und gute Laune – aber eben auch das Gegenteil davon.

Sechs Kilo leichter durch Pampelmusenduft

Gerüche sind vor allem im zwischenmenschlichen Zusammensein wichtig, spielen z. B. auch eine Rolle beim Verlieben. Allerdings verstecken viele Menschen heutzutage ihre natürliche Duftnote gerne hinter größeren Mengen Deodorant und Parfüm. Um attraktiver zu wirken.