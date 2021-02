Mögliche Folge: Schlaganfall

" Hohen Blutdruck merkt man nicht ", sagt Prof. Dr. Dr. Stefan-Martin Brand, Leiter des Instituts für Sportmedizin am Universitätsklinikum Münster. " Es gibt keine wirklichen Warnsymptome ." Bluthochdruck wirkt quasi heimlich. Und verheerend. Prof. Brand: " Er schädigt alle Gefäße des Körpers. Sehr schnell geschädigt wird die Niere. Dann aber auch das Hirn ." Mögliche Folgen: Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Natürlicher Blutdrucksenker: Aktivität

Ein äußerst wirksamer, natürlicher Blutdrucksenker ist ausreichende körperliche Aktivität. Laut Prof. Brand könnte das ein täglicher, etwa 30-minütiger, strammerer Spaziergang sein. Während der Bewegung steige der Blutdruck dann zwar kurzfristig, mit Abschluss der Bewegung gingen die Werte dann aber wieder runter. Tendenziell unter den Ausgangswert. " Und wenn man das häufig genug macht, gewöhnt sich der Körper an diesen neuen Zustand. "

Optimales Bewegungs-Rezept

Spazieren gehen? Joggen? Radfahren? Schwimmen? – Hauptsache Bewegung! Welche, das finden Arzt und Patient im Gespräch am besten gemeinsam heraus. Prof. Brand stellt danach ein so genanntes "Bewegungs-Rezept" aus. Mit individuell zusammengestellten Übungen und Aktivitäten. Ausgerichtet am Leistungsvermögen, wie auch an den persönlichen Vorlieben des Patienten. " Und dann besprechen wir mit ihm, wie man das strukturiert angehen kann. "

Sich vor Trainingsbeginn untersuchen lassen