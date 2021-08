1951: Erste Langspielplatte in Deutschland auf dem Markt

Vor 70 Jahren erschien die erste LP in Deutschland: Auf der Deutschen Musikmesse in Düsseldorf stellt die Deutsche Grammophon-Gesellschaft am 31. August 1951 die erste Langspielplatte vor, hierzulande mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute: eine Revolution der Musikwelt.