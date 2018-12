Heino feiert seinen 80. Geburtstag

Heino: 80 Jahr – Blondes Haar

Von Antonia Kasparek

Blond, Brille, Bariton – so kennen wir Heino während seiner gesamten 50-jährigen Karriere. Der vom Volksmusiker zum Rocker gewandelte Sänger will nun seinen Abschied von der Bühne nehmen. Am 13. Dezember 2018 feiert er seinen 80. Geburtstag.