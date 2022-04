Das Hörspiel-Spezial bei WDR 4 mit Bastian Pastewka

Der erste Fall "Paul Temple und der Fall Gregory" war nach seiner Erstausstrahlung im Jahre 1949 aus den deutschen Rundfunkarchiven verschwunden. Erst vor ein paar Jahren tauchten Fragmente des deutschen Skripts wieder auf - und damit die Gelegenheit für Bastian Pastewka und seine Komplizen, den Fall für das WDR-Hörspiel neu aufzurollen.

"Es ist ein Gute-Laune-Hörspiel. 'Der Fall Gregory' ist in dieser neu aufgenommenen Version ein schneller Einstieg in die Geschichten des Amateur-Detektivs", freut sich Bastian Pastewka bei der Aufzeichnung im WDR 4-Studio in Dortmund. An Karfreitag wird er Moderator Bastian Bender (fast) alles über seine Hörspiel-Leidenschaft und Paul Temple verraten und das wiederentdeckte Hörspiel mit tollem Bonusmaterial präsentieren.