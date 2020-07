Ist es wahr, dass es mittags am heißesten ist?

Das ist falsch. Die Sonne steht mittags zwar am höchsten Punkt und gibt dann die größte Wärme ab, die Höchsttemperaturen bekommen wir aber erst am späten Nachmittag. Die Wärme, die die Sonne tagsüber abgibt, wird nach und nach von der Luft und von Oberflächen – wie z. B. der Erde, Dächer oder Straßen – gespeichert. Diese heizen sich immer mehr auf, geben zusätzlich zur Sonne ebenfalls Wärme ab – und erst dann ist es am heißesten. Meiden sollten wir die Mittagshitze dennoch: Die Sonne strahlt dann senkrecht vom Himmel und die UV -Strahlung ist am höchsten.